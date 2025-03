Juventusnews24.com - Thuram MVP in Juve Verona, il francese trascina e carica i bianconeri: «Ci vediamo la prossima settimana» – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24MVP in: ile il messaggio del centrocampista bianconero. Le parole del giocatorecontinua are laa suon di gol e di grandi prestazioni. Anche contro il, ilha mostrato tutte le sue qualità con una rete che ha permesso di sbloccare il match poi vinto dai. Il giocatore è stato premiato come MVP e ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso dantus (@ntus)PAROLE – «Ciao ragazzi, siamo molto felici per la vittoria. Ci, forza».Leggi suntusnews24.com