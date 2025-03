Juventusnews24.com - Thuram Juventus, è già una stagione da record per il centrocampista francese. Gol e assist: ecco le statistiche in bianconero

Thuram Juventus, è già una stagione da record per il centrocampista francese. Le statistiche aggiornate del giocatore dopo la rete col Verona

Khéphren Thuram ha stabilito il suo record di partecipazioni attive in una stagione nei maggiori 5 campionati europei: sette (tre gol, quattro assist) – era arrivato a sei nel 2021/22 e nel 2022/23 con il Nizza. A riferirlo è il sito specializzato Opta.

Il centrocampista sta diventando sempre più decisivo per i bianconeri in zona gol e ieri ha sbloccato lui il delicato match contro l'Hellas Verona.