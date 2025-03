Thuram implacabile | segna ancora e rilancia le ambizioni della Juve La sua partita in numeri

Juventusnews24.com - Thuram implacabile: segna ancora e (ri)lancia le ambizioni della Juve. La sua partita in numeri

Leggi su Juventusnews24.com

di Luca Fiorettie (ri)lancia le. Ladel centrocampista francese arrivato in estate dal Nizza inContro il Verona all’Allianz Stadium oveva essere la seratarinascita esvolta dopo la clamorosa ed imprevista debacle in Coppa Italia contro l’Empoli e chi se non Khephrenpoteva dare una scossa a una squadra che ne aveva tremendamente bisogno. Il francese, partitotitolare come mercoledì scorso, ha trovato un’altra rete nel giro di pochi giorni. Questa decisamente più pesante, o almeno questo è ciò che si augurano i tifosiVecchia Signora.In condizioni ambientali davvero difficili non è mancata la solita importante, imponente e autorevole prestazione del centrocampista che, ricordiamo, laha prelevato in estate dal Nizza per una ventina di milioni.