Thuram da record | il centrocampista della Juventus firma 7 partecipazioni al gol

Torino, 4 marzo 2025 – Sopra lo Stadium è tornato il sole, o per lo meno non piove più a dirotto. Dopo una settimana durissima che ha visto l'uscita dalla Champions contro il PSV e l'eliminazione da campionessa in caricaCoppa Italia in casa contro l'Empoli, ai bianconeri un successo serviva come l'aria. La gara contro il Verona è stato un vero e proprio tiro al bersaglio, con Montipò che in più di un'occasione si è superato evitando a più riprese il vantaggio dei bianconeri, ma dopo 72 minuti il muro gialloblù è caduto. A trovare il vantaggio è stato Khéphren, uno dei giocatori più in forma del momento. Ildi è fatto trovare presente al centro dell'area di rigore e ha battuto l'estremo difensore gialloblù sul passaggio a rimorchio di Cambiaso. Il gol ha poi sciolto la, che nel finale ha trovato anche il 2-0 con Koopmeiners, al terzo centro stagionale in maglia bianconera.