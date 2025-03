Juventusnews24.com - Thuram come Matuidi: il centrocampista francese eguaglia il grande ex bianconero. Il dato che infiamma i tifosi

di Redazione JuventusNews24: ilchedella Juventus riguardante ilexKhéphrenha segnato tre gol in 25 presenze in questa Serie A,ndo le reti messe a segno nelle sue precedenti due stagioni in campionato: tre reti in 62 presenze in Ligue 1 tra il 2022/23 e il 2023/24. Khéphrenè il primoa segnare almeno tre gol in Serie A nella stagione d'esordio con la maglia della Juventus dai tempi di Blaisenel campionato 2017/18 (tre anche per il classe '87).