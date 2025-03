Internews24.com - Thuram avvisa: «Juve? Vi dico la nostra vera forza, l’esultanza come mio fratello perchè…»

Khéphren Thuram è sicuro, il bianconero parla così dopo la vittoria in Verona, retroscena sul, ecco perché ha imitato il nell'Inter ieri Khéphren Thuram ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Verona, sfida vinta del centrocampista della Vecchia Signora per due reti a zero. Ecco tutte le dichiarazioni sul match di Serie A, tra cui la citazione sul – attaccante dell'Inter – Marcus. Così il bianconero ieri sera: DETERMINANTE – «Non posso dire che sono determinante. La squadra mi aiuta a giocare bene e fare gol. Giochiamo da squadra» ATALANTA – «Adesso c'è la partita contro l'Atalanta, dovremo fare una buona settimana per arrivarci bene. Pensiamo di partita in partita» ESULTANZA – «È di mio che è il mio idolo, non è geloso»