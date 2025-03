Juventusnews24.com - Thuram a DAZN: «Io determinante? Tutta la squadra mi aiuta a giocare bene. Ora abbiamo un solo obiettivo»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24ha parlato così ai microfoni didopo Juve Verona: tutte le dichiarazioni sul match vinto dai bianconeri all’Allianz Stadiumha parlato ai microfoni dinel post-partita di Juve Verona: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.– «Non posso dire che sono. Lamie fare gol. Giochiamo da»ATALANTA – «Adesso c’è la partita contro l’Atalanta, dovremo fare una buona settimana per arrivarci. Pensiamo di partita in partita»ESULTANZA – «È l’esultanza di mio fratello che è il mio idolo, non è geloso»Leggi su Juventusnews24.com