Thunderbolts* | il merchandise rivela il primo sguardo al costume di Sentry

Leggi su Cinefilos.it

: ililaldiIl trailer del Super Bowl diha stabilito che il Vuoto è il grande cattivo del film e ha offerto solo un assaggio del suo lato “eroico”,. La loro storia nei fumetti è complicata, ma tutti gli indizi indicano che Bob abbraccerà i suoi impulsi più oscuri grazie alla spinta di Valentina Allegra de Fontaine. I Marvel Studios hanno fino ad ora tenuto nascosto ildel personaggio, anche se lo sneak peek IMAX del film ha confermato che indosserà il classico design giallo e blu.Grazie a un nuovo Funko Pop, possiamo però ora finalmente dare un’occhiata completa alinterpretato da Lewis Pullman e al suoin modo accurato. Come ci si aspettava, il logo “S” – già visto in uno dei precedenti trailer di– è un po’ eccessivo, ma per il resto la versione del MCU di questo complicato personaggio sembra uscita direttamente dalla pagina.