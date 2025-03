Inter-news.it - Thiago Motta sorride: «Scudetto? Mi concentro solo sulla partita»

La Juventus ha battuto il Verona per 2-0 ed è salita a sei punti dall’Inter al primo posto.evita di parlare dinel post-di Sky Sport.OBIETTIVI – La Juventus ha ottenuto altri tre punti in campionato e non fallisce il colpo da cinque partite consecutive.comunque non guarda troppo oltre. Nella prossima ci sarà uno scontro diretto, l’allenatore tiene basse le aspettative nonostante l’Inter a -6: «Oggi abbiamo creato tantissimo, ci è mancato fare gol prima che avrebbe cambiato totalmente la, lo? Oggi mi, abbiamo fatto un’ottima prestazione e abbiamo vinto contro una squadra che si è chiusa bene. Spero adesso di recuperare qualche giocatore in questi giorni di riposo, avremo unaimportante alla prossima.