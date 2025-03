Juventusnews24.com - Thiago Motta alla Rai: «Dette cose non vere, il mio rapporto con la squadra è ottimo. Sullo Scudetto rispondo così»

di Redazione JuventusNews24a Rai Sport ha commentato Juve-Verona ed il momento dei bianconeri: le dichiarazioni dell’allenatoreAi microfoni di Rai Sport,ha commentatoJuve–Verona. Le sue dichiarazioni.REAZIONE POST COPPA ITALIA – «La delusione di essere stati eliminati in Coppa Italia rimane sicuro, non siamo soddisfatti e non siamo contenti. Pensavamo di poter fare molto meglio e andare in semifinale. Contro il Verona era la prima gara di campionato dopo quella eliminazione e la prestazione è stata molto buona. Ho dei ragazzi che si impegnano tantissimo e lo hanno dimostrato in questo momento particolare, perché dopo un’eliminazione non è mai facile. Abbiamo fatto un’ottima partita e abbiamo meritato la vittoria».– «La nostra motivazione è stata sempre giorno dopo giorno lavorare, migliorare, affrontare ogni avversario e poter competere al massimo contro di loro.