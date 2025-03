Juventusnews24.com - Thiago Motta a DAZN: «Atteggiamento impeccabile, sono contento del lavoro della squadra. Koopmeiners? È un giocatore speciale. Sullo scudetto…»

di Redazione JuventusNews24ha parlato così ai microfoni didopo Juve Empoli: tutte le dichiarazioni sul match dei bianconeriha parlato ai microfoni dinel post-partita di Juve Verona: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.PAROLE – «Abbiamo fatto una grande partita, giocato bene e vinto meritatamente. Creato tantissimo e conquistato tre punti importanti per noi».SULLA VITTORIA – «I tre punti fanno sempre benissimo. Il modo in cui siamo arrivati a questi tre punti è perfetto, non è sempre semplice giocare, aspettare il momento giusto per colpire l’avversario. Sapevamo che dopo l’eliminazione c’era un ambiente particolare, noi abbiamo giocato bene per segnare creando tante occasioni, soprattutto nel secondo tempo dove abbiamo fatto due gol.