Tvplay.it - Thiago Motta a casa, annuncio sconcertante in casa Juve

non raccoglie molti consensi inntus e la sua posizione è sempre a rischio, in attesa di capire il piazzamento finale di questa stagioneIl tecnico italo-brasiliano doveva proporre un gioco completamente diverso rispetto al suo predecessore Allegri, oltre a rifondare la rosa con innesti di qualità. Il problema è che tra infortuni e problematiche varie, di tutto questo percorso se n’è visto davvero poco.in(TvPlay – ANSA) C’era una volta lantus, la società più forte e importante d’Italia, con un’organizzazione unica e con un bilancio in equilibrio. Il lavoro svolto nel corso degli anni da dirigenti come Luciano Moggi, al netto delle vicende giudiziarie, è stato ampiamente rivalutato. La gestione economica era di certo più lungimirante rispetto al presente, così come la capacità di scegliere i giocatori.