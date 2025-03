Universalmovies.it - The Testaments | Lucy Halliday nello spin-off di The Handmaid’s Tale

L’emittente Hulu ha trovato inuna delle protagoniste di The, l’annunciato-off di The.Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, la giovanissima attrice prenderà il ruolo di Daisy, uno dei tre personaggi principali del romanzo di Margaret Atwood su cui si basa la serie, gli altri sono Agnes (Chase Infiniti) e zia Lydia (Ann Dowd, che riprende il suo ruolo dopo The).si è fatta conoscere per il film del 2022 “Blue Jean”.La nuova serie Theè ambientata 15 anni dopo gli aventi narrati in The, con protagonista la giovane Daisy, la cui vita viene sconvolta quando scopre il suo legame con la Repubblica di Gilead.Hulu e MGM Television, che produce The, hanno acquisito i diritti del romanzo di Atwood poco prima della sua pubblicazione nel 2019.