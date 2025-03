Lopinionista.it - “The Spirit Of Things Rework”, l’ep di Laura Masotto con remix

Dopo la pubblicazione, a marzo 2024, di ‘TheOf’, il secondo album con 7K!,presenta la raccolta die rielaborazioni a cura di artisti della scena elettronica, ambient e d’avanguardia internazionale., dal titolo ‘TheOf’, verrà pubblicato in digitale il 21 marzo.Il 2024 è stato un anno cruciale per lo sviluppo artistico di, straordinaria artista, violinista e compositrice che ha stupito critica e pubblico, anche al di fuori dei confini nazionali, con ‘TheOf’ ed il suo conseguente tour. Durante l’estate,si è esibita in alcuni dei più importanti e prestigiosi festival della scena post-classica e d’avanguardia, come Haldern Pop Festival, Ypsigrock, Ship Festival, Hemmersdorf POP ed altri ancora, oltre ai live in apertura ad Hania Rani e Joep Beving.