The Odyssey | Cosmo Jarvis da Shogun al film di Nolan

è l’ultimo attore a far parte del cast di The, l’epico nuovodiretto da Christopher.Deadline ha confermato questo pomeriggio che la star diha ottenuto un ruolo neldedicato alla celebre opera di Omero, attualmente in via di produzione in Marocco., dopo una serie di ottime interpretazioni, è tornato sulla cresta dell’onda per aver vinto, assieme al cast di, il SAG Award al Miglior Cast in una serie drammatica.ThePrima Foto UlisseChristopherdirige il, ha scritto la sceneggiatura, e produrrà con la sua compagna e moglie Emma Thomas per il loro banner Syncopy. Le riprese dovrebbero partire nella prima metà del 2025. Il cast comprende al momento Jon Bernthal, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Zendaya, Matt Damon, Robert Pattinson e Lupita Nyong’o.