Laprimapagina.it - The Look of the Year Italy 41° Edizione

Sin dal 1983 Theof The, il celebre concorso, che negli anni ha visto trionfare super Top Model come Cindy Crawford, Vanessa Incontrada, Nina Moric, Gisele Bündchen, Linda Evangelista, Stephanie Seymour, fino ad arrivare a volti noti della scena nostrana, da Elena Santarelli a Natasha Stefanenko ed Elenoire Casalegno, è caccia di volti e personalità nuove (età minima 14 anni) da lanciare nel panorama Fashion mondiale.Le più quotate e prestigiose Agenzie di Moda internazionali, partecipano ogni anni al concorso: ad avere l’esclusiva per l’Italia, per il quarto anno consecutivo, è la FACE MODELS MDM del talentuoso ed eclettico di moda Mario D’Ovidio, Direttore Nazionale Theof The, affiancato nell’organizzazione dalla brillante ed efficientissima Direttrice Organizzativa Veronica Caruso.