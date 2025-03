Universalmovies.it - The Bondsman | Kevin Bacon a caccia di demoni per Prime Video

ha condiviso oggi in rete il trailer di The, la serie fantasy con protagonista.Non nuovo al mondo delle serie tv, l’asso hollywoodianoil prossimo 3 aprile sarà protagonista di The, una serie tv da otto episodi che ruota intorno ad untore di taglie alle prese con una missione alquanto particolare. Di fatto, dopo aver perso la vita durante una missione, iltore di taglie verrà riportato in vita dal Diavolo con il compito di catturare ifuggiti dall’inferno. Insomma, una sorta di Constantine in stile country.Grainger David ha creato la serie, mentre Erik Oleson ha il ruolo di showrunner, i due filmmakers sono anche produttori esecutivi con Jason Blum, Jeremy Gold, Chris Dickie, Chris McCumber, lo stesso, e Paul E.