Terribile incidente in galleria, Irene Furiesi muore a 37 anni

Firenze, 4 marzo 2025 – Unschianto frontale inche non le ha lasciato scampo. Così è morta, 37. Tutto è successo poco prima delle 16 di oggi, 4 marzo, all’altezza del km 3,200 in una delle tre gallerie del bypass del Galluzzo. Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate frontalmente all’interno della. In uno dei due veicoli c’era la 37enne, deceduta dopo l’impatto. Altre due persone sono rimaste ferite, un uomo di 60portato all’ospedale Torregalli e una donna di 53, trasferita a Careggi. I due feriti non sono in gravi condizioni, sono stati portati in ospedale in codice giallo. PRESSPHOTO Firenze, gravenel tratto bypass del Galluzzo Giuseppe Cabras/New Press Photoera originaria di Montelupo Fiorentino.