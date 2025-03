Terremoto Trump sulle aziende Pfizer si riposiziona | Vaccini marginali la nuova sfida è il cancro Pronti a spostare la produzione negli Usa

Leggi su Open.online

Il mondo è cambiato, ed è tempo di voltare pagina anche per. L’era della pandemia è alle spalle, certo, e dunque essere identificati come «l’azienda deiCovid» è ormai più un peso che un asset. Ma non è solo questo: ora alla Casa Bianca c’è di nuovo Donald, e a guidare il dicastero della Salute un No Vax incallito (fino a prova contraria) come Robert F. Kennedy Jr. Una rivoluzione economica, culturale e geopolitica. Cui è bene allinearsi, e in fretta, per i colossi americani. I grandi player tecnologici lo hanno fatto a tempo di record, tanto da vedersi riconosciuti un posto d’onore già alla cerimonia di giuramento dilo scorso 6 gennaio. Ma l’industria farmaceutica non è da meno. «L’intera industria e noi dicerchiamo di essere il più vicino possibile allaAmministrazione», ha detto papale papale il Ceo Albert Bourla lunedì 3 marzo a una conferenza con gli investitori Usa.