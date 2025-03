Lanazione.it - Terremoto in Umbria, la terra trema a Foligno. Persone in strada e scuole chiuse

Leggi su Lanazione.it

(Perugia), 4 marzo 2025 –lain. Undi magnitudo 3,5 è stato registrato intorno alle 1,55 di stanotte, 4 marzo, a circa 2 chilometri dall’abitato di, in una zona particolarmente abitata. La scossa è avvenuta a una decina di chilometri di profondità, ma è stata chiaramente avvertita dalla popolazione. Diversesono scese innella notte, così come numerose sono state le telefonate di richiesta al pronto intervento. La scossa è stata chiaramente avvertita anche nelle province di Perugia, Terni e Macerata.in diversi Comuni Il sindaco diStefano Zuccarini ha comunicato di aver chiuso leattraverso un post su Facebook: "A causa della scossa didelle 1.55 domani lesarannoe verranno attivate le procedure di sopralluogo per la verifica di eventuali danni alle strutture".