Thesocialpost.it - Terremoto in provincia di Perugia: scossa di magnitudo 3.5 avvertita a Foligno

Leggi su Thesocialpost.it

Unadiè statala notte scorsa indi, con epicentro nella zona di. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato il sisma alle 1.55, con unadi 3.5 e una profondità di circa 10 chilometri.Secondo le prime segnalazioni, ilè stato distintamente percepito dalla popolazione e in alcuni casi accompagnato da un boato, tipico delle scosse superficiali. L’epicentro è stato localizzato a due chilometri da.Al momento, non si registrano danni a persone o cose, ma laha generato preoccupazione tra i residenti. I sismologi continuano a monitorare l’area per eventuali repliche.L'articoloindidi3.5proviene da The Social Post.