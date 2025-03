Thesocialpost.it - Terremoto a Foligno, scuole chiuse anche mercoledì: “Verifica delle problematiche”

Leggi su Thesocialpost.it

, ledi ogni ordine e grado rimarranno5 marzo in seguito alla scossa didi magnitudo 3,5 registrata nella notte.Leggi: ITALIA – È tragedia, neonata muore in modo atroce: “Tutto inutile”L’annuncio arriva dall’amministrazione comunale, che ha spiegato le motivazioni alla base della decisione.“Il provvedimento”, evidenzia il Comune, “non è dovuto ad eventualilegate alla stabilità e tenuta degli edifici scolastici cittadini, ma volto sia a garantire il completamento di tutte le verifiche in essere, e ad evitare eventualiche potrebbero venirsi a creare nel caso di evacuazione degli studenti al ripetersi episodi simili”.L’evento sismico ha destato preoccupazione tra i cittadini, ma al momento non risultano danni significativi alle strutture.