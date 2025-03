Laprimapagina.it - Terremoto a Foligno: scossa di magnitudo 3.5 avvertita dalla popolazione, scuole chiuse

Unadidi3.5 ha colpito, in provincia di Perugia, nella notte. Il sisma, registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle 1:55, ha avuto epicentro a soli 2 chilometricittà, con una profondità di circa 10 chilometri. Laha percepito distintamente il, accompagnato da un forte boato, come testimoniano numerosi commenti sui social.Al momento non si segnalano danni a persone o edifici. Tuttavia, per motivi precauzionali, il sindaco Stefano Zuccarini ha disposto la chiusura delleper consentire verifiche sulle strutture. Un provvedimento analogo è stato adottato anche a Spello, Trevi e Montefalco, in accordo con la Protezione Civile regionale.Secondo i dati diffusiProtezione Civile dell’Umbria, l’accelerometro posizionato presso il Centro regionale ha registrato una massima accelerazione al suolo (PGA) di 127,21, con valori dimezzati negli altri strumenti prossimi all’epicentro.