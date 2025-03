Terracina sorpreso con 15 grammi di hashish | nei guai pusher 19enne

Leggi su Ilfaroonline.it

, 4 marzo 2025- Nel corso della mattinata di ieri, i Carabinieri della stazione dihanno deferito, in stato di libertà, un ragazzo di 19 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Nello specifico i Carabinieri, durante un servizio di controllo del territorio, hanno eseguito un controllo a due soggetti che si trovavano all’interno ad un’autovettura in sosta sulla pubblica via. Nel corso di più approfonditi accertamenti e, in particolare, all’esito di una perquisizione personale e veicolare, il predettoè stato trovato in possesso di circa 15di sostanza stupefacente del tipo “”, mentre l’altro ragazzo aveva nella propria disponibilità circa 0,3della stessa sostanza. Pertanto, ilè stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre il 20enne è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze tupefacenti per uso non terapeutico.