Terracina sorpresi con dei coltelli | due ragazzi in manette

, 4 marzo 2025- Nel corso della notte di ieri, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile dihanno deferito, in stato di libertà, due uomini del luogo, rispettivamente dell’età di 19 e 20 anni, per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.Nello specifico i Carabinieri, durante un servizio di controllo del territorio, hanno sottoposto a controllo un’autovettura, alla cui guida vi era un terzo soggetto, coetaneo degli indagati. Nel corso di più approfonditi accertamenti e, in particolare, all’esito di una perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità degli indagati due, di cui uno a serramanico e un altro multifunzione, rispettivamente della lunghezza di 18 cm e 17 cm, custoditi nella tasca del giubbotto e nel marsupio da loro indossati.