Termovalorizzatore di Santa Palomba, parla Veronica Felici "Non ci fermeremo"

In una nota, il commento del Sindaco di Pomeziain merito alla decisione del Consiglio di Stato di respingere con sentenza i ricorsi contro la costruzione delnella zona di.“Andiamo avanti. Il diniego da parte del Consiglio di Stato è solo uno dei passaggi che siamo costretti a fare per poter scongiurare la realizzazione di questa sciagura per la nostra città: iltanto caro a Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma.” Ha affermato il sindaco di Pomezia.“Andremo avanti fino ad arrivare alla Corte Europea, a dispetto di quanto sperano quelli che hanno visto in questo diniego la fine della nostra battaglia.” Ha aggiunto.“Non rinunciamo ai nostri diritti, non rinunciamo a difendere i cittadini di Pomezia da scelte scellerate, prese da chi governa un altro territorio.