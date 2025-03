Salernotoday.it - Tentato furto in un'officina, a Battipaglia: guardie giurate mettono in fuga i ladri

Leggi su Salernotoday.it

Ennesimo tentativo ditra sabato e domenica, a: deicon il volto coperto, hannodi mettere a segno un colpo ai danni di un’meccanica, in una azienda agricola. I malviventi avrebbero forzato la serranda esterna, per portar via taniche di benzina e diversi.