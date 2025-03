Ilrestodelcarlino.it - Tenta di violentare una 17enne: è rissa, giù dall’auto in corsa

Ancona, 4 marzo 2025 – Doveva essere un’uscita tranquilla, in compagnia del fidanzatino e dello zio ma l’arrivo di un conoscente aveva fatto degenerare il giro in auto finito con un pesante approccio sessuale nei confronti di una ragazzina di 17 anni. All’interno del veicolo il conoscente dello zio avrebbe iniziato ad allungare le mani addosso alla minorenne a cui avrebbe sussurrato frasi come questa: “Quanto sei bella”. Poi avrebbe fatto apprezzamenti spinti sul seno della giovane. Le avance spinte risalgono a settembre scorso, a Falconara, e per quel comportamento un 40enne rischia ora di finire a processo per violenza sessuale aggravata perché commessa su una minorenne. La pm Irene Bilotta ha chiuso in questi giorni l’indagine notificando all’indagato la conclusione degli accertamenti a suo carico.