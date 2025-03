Agi.it - Tenta di uccidere il marito con il topicida, condannata a 10 anni

Leggi su Agi.it

AGI - Il gip del tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, ha condannato a 10 anni di reclusione perto omicidio una donna moldava di 48 anni per aver somministrato alil Bromadiolone, un potente veleno per topi ritenuto potenzialmente letale. La sentenza, emessa con rito abbreviato (quindi con lo sconto di un terzo della pena), ha respinto la richiesta della difesa di derubricare il reato a lesioni gravi. Oltre alla pena detentiva, la donna dovrà risarcire la vittima con una provvisionale di 31mila euro. Il suo legale, l'avvocato Luca Greco, ha già annunciato ricorso in appello. L'indagine era partita nell'ottobre 2023, dopo che il, un albanese di 55 anni, era stato ricoverato più volte con sintomi compatibili con un avvelenamento. I sospetti dei medici hanno trovato conferma nelle analisi del sangue, che hanno rilevato la presenza di Bromadiolone e Coumatetralyl, sostanze contenute nei topicidi.