Lanazione.it - Tensione nella zona industriale. Rissa con feriti davanti al negozio. “Un uomo colpito al volto”

Montelupo Fiorentino (Firenze), 4 marzo 2025 – Unascoppiata per motivi ancora da chiarire, che ha coinalmeno quattro persone di origine cinese. E che ha richiesto l’intervento dei carabinieri, per evitare che il quadro degenerasse ulteriormente. Questo è quanto avvenuto domenica sera, nei pressi dell’Euro Mercatone di via dell’Artigianato. Una vera e propria scazzottata, stando a quanto ipotizzato dagli inquirenti che ora indagano sulla vicenda, che ha reso necessario l’arrivo dei sanitari della Misericordia: quattro persone – tre uomini e una donna, a quanto risulta – sono stati trasportati in codice verde all’ospedale San Giuseppe di Empoli per gli accertamenti del caso. Tre di loro si sono fatti refertare. “Intorno alle 19.30 avevamo visto passare ambulanze e forze dell’ordine.