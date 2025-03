361magazine.com - Tennis, all’asta il paio di scarpe da record di Djokovic

Leggi su 361magazine.com

L’asta sarà su CatawikiUn pezzo irripetibile della storia delsarà messoin esclusiva su Catawiki fino all’11 marzo 2025. Il marketplace leader per oggetti speciali ha infatti presentato undidaASICS Court FF Novak, firmate e in edizione limitata, per onorare ildi Novakrelativo al maggior numero di settimane in cima al ranking ATP.Ideata nel 2021 per celebrare il traguardo storico di 311 settimane al numero uno – che ha superato il precedente primato di Roger Federer – questa edizione limitata conta solo tre paia nel mondo. Due di esse sono state distribuite da ASICS nel 2021 e uno dei vincitori ha deciso ora di mettereil proprio, mai indossato; il terzo, invece, appartiene direttamente a. Il design, caratterizzato da un elegante blu con inserti rossi e il numero 311 sul tallone, è stato realizzato esclusivamente per commemorare questo, e lesono state prodotte su misura per il piede delta, senza una taglia standard.