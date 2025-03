Dailyshowmagazine.com - Tell Me A Story: Aperte le Candidature per il Pitch Contest 2025

Finalisti in gara al Monte-Carlo Television Festival di giugnoHai una storia da raccontare? Il Monte-Carlo Television Festival e 1895 Films lanciano “Me A”, un concorso didedicato alloing non-fiction!“Ti prenderà un anno per creare la tua storia, sei pronto a farlo?”Cos’èMe A?“Me A” è unpensato per dare voce ai giovani creatori di contenuti, alla ricerca di storie inedite e originali nel mondo del documentario e delloing factual. L’obiettivo? Scoprire nuove prospettive e talenti emergenti, dando spazio a idee innovative e racconti mai esplorati.A chi è rivolto?Il concorso è aperto a giovani creatori di contenuti tra i 18 e i 30 anni, sia studenti di scuole di cinema sia indipendenti. Ledevono essere presentate in lingua inglese.