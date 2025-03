Ilrestodelcarlino.it - Tassa di soggiorno, quanto incassa il Comune di Bologna. La Lega: “Investiamola su casa, sicurezza, ambiente e accessibilità”

, 4 marzo 2025 - Boom di incassi sotto le Due Torri dalladi, con una previsione per il 2025 di 18 milioni di euro.die investimenti: la proposta dellaDa qui, labolognese presenterà un pacchetto di cinque ordini del giorno per chiedere all’amministrazione di reinvestire tali risorse non solo per attività culturali, ma anche per altri scopi. “Il ministero del Turismo ha riconosciuto la possibilità di utilizzare gli introiti di questaper finanziare attività vicine al turismo, ma anche per correggere gli effetti negativi di questo fenomeno che, in certi casi, può impattare molto sulle città. Per questo - spiega Matteo Di Benedetto, capogruppo del Carroccio in- vorremmo che la giunta agisse su quattro linee di intervento:di spazi e servizi, aiutando fragili e disabili;, aumentando le piantumazioni e lottando contro il dissesto idrogeologico; emergenza abitativa, investendo su nuovi alloggi o ristrutturando quelli esistenti, compresi quelli popolari; pulizia,e decoro”.