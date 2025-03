Cultweb.it - “Tanti auguri a te”, la canzone più cantata al mondo ha una storia controversa

Leggi su Cultweb.it

a te o Happy Birthday to You, nella sua versione originale in inglese, è una delle canzoni più riconoscibili e cantate di tutti i tempi. In pochi, però, conoscono la suatanto particolare quanto, soprattutto per quanto riguarda il copyright. Ma andiamo con ordine.Le origini di questarisalgono alla fine del XIX secolo, nel 1893. In quel periodo, infatti, due sorelle americane, Patty Hill e Mildred J. Hill, la compongono con un testo completamente diverso. Patty è un’insegnante e studiosa di pedagogia, mentre Mildred una musicista e compositrice. La melodia originale doveva accompagnare un brano intitolato “Good Morning to All”, pensato per essere un semplice saluto musicale per i bambini della scuola materna. Per questo motivo era necessario che fosse facile da ricordare e cantare.