Taekwondo, l'Italia trionfa al Bulgaria Open con otto medaglie

ROMA (ITALPRESS) – L’eleganza delle forme e l’energia del freestyle si tingono d’azzurro al, dove la Nazionale Italiana si impone con una prestazione da protagonista, conquistando: cinque ori, un argento e due bronzi. Un risultato di prestigio che confermatra le nazioni più forti del panorama europeo nelle specialità tecniche delha raggiunto il gradino più alto del podio per ben cinque volte con i successi di Nicolas Achilli nella categoria Individuale Poomsae Junior Maschile, Luca Ferella, Nicolò Botrugno e Francesco De Marco nella Poomsae Team Under 30 Maschile, Valentina Arlotti nel Freestyle Individuale Over 17 Femminile, Luca Matellini nel Freestyle Individuale Over 17 Maschile, e infine Luca Matellini e Valentina Arlotti nel Freestyle Misto Over 17.