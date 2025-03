Laprimapagina.it - “Tace il labbro”: teatro inclusivo al Teatro Laboratorio di Verona

L’8 e il 9 marzo alle ore 18.00 andrà in scena aldilo spettacoloil, liberamente ispirato a Happy Days di Samuel Beckett. Un’opera intensa, accessibile anche alle persone sorde grazie alla recitazione in Lingua dei Segni Italiana (LIS).Un viaggio nell’incomunicabilitàDiretto da Isabella Caserta, il lavoro vede in scena Alessandra Marigonda (LIS), Isabella Caserta (voce dal vivo) e Martine Susana (danzatrice). Le tre interpreti incarnano le diverse sfaccettature di una stessa donna, immersa in una condizione di estrema solitudine e attaccata ostinatamente alla vita. Intrappolata in una realtà fatta di incomunicabilità, la protagonista si rifugia nel racconto di una felicità ormai lontana.Lo spettacolo è una produzione delScientifico –, da sempre impegnato in progetti diaccessibile.