Tabellone Matteo Berrettini a Indian Wells: una rivincita all'orizzonte, cammino impegnativo

si presenterà con grandi ambizioni al Masters 1000 di, che andrà in scena sul cemento della località statunitense dal 5 al 16 marzo. Il tennista italiano è reduce dalle eliminazione ai quarti di finale di tornei ATP 500 di Doha e di Dubai, ma ha dimostrato una buona condizione e sembra avere le carte in regola per distinguersi anche in terra americana. Il romano dovrà però fare i conti con undecisamente ostico.Dopo il bye garantito al primo turno in virtù del suo status di testa di serie, il finalista di Wimbledon 2021 incrocerà il vincente del confronto tra lo spagnolo Roberto Carballes Baena o l’australiano Christopher O’Connell, prima di un probabile terzo turno contro il greco Stefanos Tsitsipas. Potrebbe essere il ricalco di quanto successo settimana scorsa a Dubai: agli ottavi incrociò l’oceanico e poi ai quarti se la dovette vedete con l’ellenico, perdendo al terzo set contro il futuro vincitore del torneo.