Tabellone Jasmine Paolini a Indian Wells | Sabalenka sembra un muro invalicabile

si rimetterà in gioco al WTA 1000 di, che andrà in scena sul cemento della località statunitense dal 5 al 16 marzo. La tennista italiana si è lasciata alle spalle l’infortunio rimediato al WTA 1000 di Dubai, dopo che si era imposta in doppio con Sara Errani a Doha, e spera di farsi strada in questo importante appuntamento in terra americana. La numero 6 del mondo esordirà direttamente al secondo turno contro la vincente del confronto tra la statunitense Iva Jovic e l’austriaca Julia Grabher.Sulla carta dovrebbe essere un debutto abbordabile per la toscana, che sarà poi chiamata a fare sul serio già dal terzo turno contro la canadese Leylah Fernandez, numero 27 del seeding attesa dalla vincente di Kudermetova-Cristian: la nordamericana conduce per 3-1 nei precedenti, ma l’ultimo ha sorriso alla nostra portacolori capace di imporsi nei sedicesimi di finale del WTA 1000 di Dubai nel 2024 (poi l’azzurra alzò al cielo il trofeo).