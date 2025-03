Ilfattoquotidiano.it - Tabellone Indian Wells 2025: sorride Musetti, per Berrettini c’è ancora Tsitsipas. Dal suo lato anche Zverev, che vuole avvicinarsi a Sinner

Non un sorteggio felice per Matteo, che rischia un big già al terzo turno, meno ostico il percorso di Lorenzo. Intanto, Alexandere Carlos Alcaraz cercano di ridurre lo svantaggio in classifica da Jannik. Prende ufficialmente forma il primo Master 1000 della stagione. È stato sorteggiato, infatti, ildel BNP Paribas Open, che si disputerà ad, in California, dal 5 al 16 marzo. Non ci sarà, il numero uno al mondo, per effetto della sospensione concordata con la Wada fino al 4 maggio. Sono 32 le teste di serie, tra cui(15) e(28), che hanno un bye al primo turno e debuttano direttamente al secondo. Scenderanno in campoAlcaraz e, che, invece, hanno l’occasione di ridurre il gap in classifica da