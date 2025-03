Ilfattoquotidiano.it - Svolta di Kennedy Jr.: “Sì ai vaccini per i bambini”. La rabbia dei No Vax: “Ha venduto la sua anima al diavolo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il Segretario alla Salute degli Stati Uniti, Robert F.Jr., ha annunciato il suo sostegno alla vaccinazione deiper contrastare l’epidemia di morbillo in Texas. La decisione rappresenta unarispetto alle sue posizioni passate, che lo hanno visto per anni tra i principali sostenitori del movimento No Vax. Nei gruppi online e sui canali Telegram vicini all’ambiente No Vax, la reazione è stata immediata e carica di delusione. “Se Robert F.Jr. è riuscito a infrangere le promesse fatte alla moglie tradendola più di 30 volte, può infrangere anche quelle fatte al popolo americano”, si legge in un messaggio condiviso tra i No Vax come riporta Open.Altri utenti lo accusano di essersi allineato al sistema sanitario senza mettere in discussione le politiche vaccinali: “Ha solo ripetuto il dogma del CDC come un robot”.