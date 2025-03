Leggioggi.it - Supporto formazione e lavoro SFL: 10 FAQ utili sulla proroga 2025

Con il messaggio numero 765 del 3 marzo, l’Inps ha fatto il punto, fornendo alcuni chiarimentidel(SFL), la misura introdotta per sostenere chi partecipa a corsi diestendendo le indennità mensili di partecipazione. In origine limitato a dodici mesi, ilpuò essere esteso se il corso difrequentato dal beneficiario o dalla beneficiaria prosegue oltre questo periodo. L’aggiornamento del Patto di servizio personalizzato (PSP) è però essenziale per accedere alla. Se questo non viene rilevato entro l’ultima mensilità originaria, la domanda verrà temporaneamente sospesa per consentire la verifica necessaria. Gli aggiornamenti necessario alladell’SFL devono essere registrati nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, la nota piattaforma SIISL entro i termini previsti per evitare interruzioni nel sostegno.