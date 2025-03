Ilgiorno.it - SuperEnalotto SuperStar, vincono ma non ritirano il premio: cercasi 17 fortunati in Lombardia. Dove e in quali tabaccherie

Milano, 4 marzo 2205 – Baciati dalla fortuna e nemmeno se ne accorgono. In 8 province della- Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Pavia, Sondrio e Varese - si cercano 17vincitori per ritirare premi da 10.000 euro ciascuno vinti, giocando sia online che nei punti di vendita Sisal, in occasione dell'iniziativa speciale ‘Regala un sogno’ di. L'iniziativa, lanciata a dicembre scorso con 4 concorsi speciali consecutivi (n. 200 di martedì 17 dicembre 2024, n. 201 di giovedì 19 dicembre 2024, n. 202 di venerdì 20 dicembre 2024 e n. 203 di sabato 21 dicembre 2024), ha previsto l'assegnazione di 1.000 premi garantiti da 10mila euro ciascuno per un totale di ben 10 milioni di euro. Ma qual è l'identikit dei giocatori lombardi che hanno partecipato a questa iniziativa speciale? Perlopiù uomini, Baby Boomer e quasi tutti ancora indecisi su che sogno realizzare grazie a questa vincita, fatta eccezione per chi ha invece già le idee chiare: fare i lavori in casa o sorseggiare un buon champagne per festeggiare.