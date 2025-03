Ilrestodelcarlino.it - Superenalotto in Veneto: 7 premi non riscossi per 10mila euro, si cercano i vincitori

Venezia, 04 marzo 2025 – Un appello ‘singolare’ che coinvolge anche diversi comuni del. Il termine per ‘pretendere’ ilo è abbastanza vicino, si tratta del 17 marzo prossimo. A comunicare tutto questo, nella giornata di oggi è stata la Sisal, che gestisce i giochi a. Si tratta di sette veneti partecipanti all'iniziativa speciale ‘regala un sogno’, promossa daSuperStar, con cui sono stati assegnati milledaciascuno, per un totale di 10 milioni nell'arco di quattro concorsi speciali consecutivi, dal 17 al 21 dicembre. Tra i diversinon, ben sette sono ine dovranno essere, appunto, entro 17 marzo prossimo. I comuni veneti coinvolti Le giocate vincenti sono avvenute a Verona e Arzignano (Vicenza) per l'estrazione del 17 dicembre 2024, a Spinea (Venezia) e Grazzana (Verona) il 19 dicembre 2024, a Treviso, Rossano(Vicenza) e Selvazzano Dentro (Padova) il 21 dicembre 2024.