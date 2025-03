Lanazione.it - Superenalotto in Toscana, quelle vincite non reclamate: la Sisal cerca ancora i fortunati

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 4 marzo 2025 – Trealsono“disperse” in. I vincitori infatti non si sonofatti avanti. E adessolancia un appello. A dicembre 2024ha lanciato l’iniziativa speciale “regala un sogno” dove mille erano i premi garantiti, ciascuno da dieci mila euro, con un montepremi totale di dieci milioni di euro nell’arco di quattro concorsi speciali consecutivi. Tanti sono gli italiani che hanno deciso di sfidare la sorte, sia online che nei punti venditadi tutta Italia, nel tentativo di vincere uno dei mille premi in palio. E, mentre ivincitori hanno già provveduto a ritirare i loro premi, i riflettori sono concentrati in particolare sulle tre“disperse”. Una disattenzione che al momento costa cara ai tre vincitori, i quali non hannooggi provveduto a ritirare il loro premio da diecimila euro.