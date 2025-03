Ilrestodelcarlino.it - Superenalotto in Emilia Romagna, 5 premi da 10mila euro non riscossi: dove e quando scadono

Bologna, 4 marzo 2025 – Inci sono fortunati che non sanno di esserlo. La Sisal infatti fa sapere che a dicembre del 2024, grazie all’iniziativa speciale ‘Regala un sogno’ diSuperStar sono stati assegnati 1000daciascuno, per un totale di ben 10 milion i dinell’arco di quattro concorsi speciali consecutivi. C’è qualcuno però che non si è ancora accorto della sua buona sorte: dei 1000, infatti, sono cinque quelli non ancorain. Le località delle vincite inin attesa dione Di seguito le località delle vincite in attesa dione, suddivise in base alla data del concorso giocato: per l’estrazione di martedì 17 dicembre 2024 c’è a Bologna uno non ancora riscosso in scadenza il prossimo 17 marzo 2025; per l’estrazione di giovedì 19 dicembre 2024 ci sono duenon ancorain scadenza il prossimo 19 marzo 2025 uno a Bologna e un altro a Forlì; per l’estrazione di venerdì 20 dicembre 2024 ci sono duenon ancorain scadenza il prossimo 20 marzo 2025 uno a Cesena e l’altro a Parma.