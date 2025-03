Ilfoglio.it - Sulla politica industriale, l’Ue è ferma all’ideologia del Green deal

Leggi su Ilfoglio.it

Se un meteorite di dimensioni gigantesche ti cade in giardino mentre stai pranzando all’aperto non puoi limitarti a dire ai tuoi ospiti che per causa di forza maggiore il caffè verrà preso all’inte. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti