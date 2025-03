Tpi.it - Sudan, la denuncia dell’Unicef: “Violenze sessuali usate come arma di guerra: stuprati persino bambini di appena un anno”

Ancheal di sotto dei cinque anni di età, compresi neonati, risultano tra le vittime dellecompiute dalle parti in conflitto in. Laarriva direttamente dal Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef), secondo cui su 221 casi di abusisu minori registrati dall’scorso nel Paese africano almeno 16 vittime avevano meno di cinque anni, compresi quattrodi un.“diunviolentati da uominiti dovrebbero scioccare chiunque e costringere ad agire immediatamente”, ha affermato Catherine Russell, direttrice esecutiva. “Milioni diinsono a rischio di stupro e altre forme di violenza sessuale, che vengonotattica di. Questa è una violazione abominevole del diritto internazionale e potrebbe costituire un crimine di