Su Netflix arriva la serie di Meghan Markle: i problemi di peso, i pensieri suicidi e la stoccata alla Famiglia Reale, ecco di cosa parla

30 minuti a episodio per infilarsi nella “versione di”. Dopo essere stata posticipata per rispetto nei confronti delle vittime degli incendi che in gennaio hanno devastato la California, la duchessa del Sussex torna sucon la sua “attesissima”With Love,. Ogni puntata ha un super ospite, un amico a lisciare le ambizioni e la vanità di colei che torna davanti alle telecamere per spiegare al mondo come si fa, impersonando (a turno) il ruolo la perfetta padrona di casa, della mamma premurosa, della moglie ideale, dell’amica fedele. Lezioni di lifestyle e cucina che sanno di già visto, tanto che non sono mancate, come davanti ad ogni iniziativa di, critiche e bocciature. Soprattutto in Gran Bretagna. Ma prima di ogni altro, chi non avrà mancato di seguire con preoccupazione, più che curiosità, l’uscita della, è Buckingham Palace, che da anni gestisce (come può) il lancio di strali e vendette operate da Harry e sua moglie dalle coste californiane.