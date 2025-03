Studio di Rina il 40% degli edifici napoletani risale a prima del ‘900 solo il 15% costruito dopo il 1970

Leggi su Ildenaro.it

Agli anni del boom edilizio di Napoli nel secondoguerra risalirebbe uno su quattro. E la buona parte delle strutture napoletanedel Novecento. Lo afferma unodedicato al capoluogo campano diPrime Value Services, società parte del Gruppospecializzata nell’assistere operatori del mercato pubblico e privato con servizi progettati per proteggere e incrementare il valore del capitale immobiliare in ogni fase dell’investimento.“Il patrimonio immobiliare di Napoli è molto variegato e riflette la sua lunga storia, la crescita demografica del Novecento e lo sviluppo post-bellico” afferma Nunzio di Somma, Senior Director –Prime Value Services. “Dalla nostra analisi emerge che il patrimonio immobiliare di Napoli, come quello di molte città storiche, è caratterizzato da un livello significativo di obsolescenza, conche spesso non soddisfano gli standard energetici e ambientali odierni.