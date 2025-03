Chietitoday.it - Studenti della valle dell’Aventino a scuola di educazione alimentare e ambientale con Slow Food Abruzzo

Leggi su Chietitoday.it

Oltre 100 glia i 9 e gli 11 anni dell’Istituto Comprensivo Statale di Palena-Torricella Peligna coinvolti in un percorso educativo multidisciplinare per scoprire che la chiave per un futuro più sostenibile passa dalla riscoperta del proprio territorio.Rigenerare le terre alte e.